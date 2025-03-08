Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, подчеркнув, что из-за этого логистика теперь очень затруднена, ведь контролируется дронами противника.

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На Курщине ситуация сложная, на Покровском направлении – есть успехи

Непростая ситуация на Курщине, как отметил военный обозреватель, складывалась не вчера и не позавчера, а последовательно. Враг поджимает с правого и левого флангов, пытается продвинуться вглубь территории Украины, чтобы эту трассу перехватить оттуда.

Относительно сообщений, что в Судже ведутся уличные бои и что наши военные покинули город, это непроверенная информация. Подтверждений сейчас этому нет. Однако враг хочет отрезать плацдарм,

– озвучил Попович.

Ситуация на Курском направлении вблизи Суджи: смотрите на карте

Война, как отметил военный обозреватель, изменчива. Ситуация может меняться, на определенном участке она может быть лучше для ВСУ, на другом наоборот. Например, сегодня на Покровском направлении украинские войска имеют успехи, а для врага обстановка ухудшилась. Силы обороны Украины остановили там наступление оккупантов и перешли к контратакам.

Противник пытается восстановить положение, но пока неудачно. Там ВСУ понемногу освобождают населенные пункты, которые являются важными, отодвигают вклинение врага, которое он хотел сделать между админграницей Днепропетровской области и Покровском.

"На Покровском направлении враг истощился и его продвижение остановлено. Но одновременно ухудшилась ситуация на Курщине, потому что очень много квалифицированных дроновых экипажей со стороны врага было переброшено на это направление. Ему сейчас удается там продвигаться. Ситуация на Курщине тревожная", – подчеркнул Попович.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что в Курской области на фоне того, что США прекратили обмен разведданными, над украинскими военными нависла угроза оказаться в окружении российской армии. Противник продвинулся в районе Суджи, к наступлению там кроме россиян приобщены для усиления войска КНДР.