Про це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, підкресливши, що через це логістика тепер дуже ускладнена, адже контролюється дронами противника.

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На Курщині ситуація складна, на Покровському напрямку – є успіхи

Непроста ситуація на Курщині, як наголосив військовий оглядач, складалася не вчора і не позавчора, а послідовно. Ворог підтискає з правого та лівого флангів, намагається просунутися вглиб території України, щоб цю трасу перехопити звідти.

Стосовно повідомлень, що в Суджі ведуться вуличні бої та що наші військові залишили місто, це неперевірена інформація. Підтверджень зараз цьому немає. Однак ворог хоче відрізати плацдарм,

– озвучив Попович.

Ситуація на Курському напрямку поблизу Суджі: дивіться на карті

Війна, як зазначив військовий оглядач, мінлива. Ситуація може змінюватися, на певній ділянці вона може бути кращою для ЗСУ, на іншій навпаки. Наприклад, сьогодні на Покровському напрямку українські війська мають успіхи, а для ворога обстановка погіршилася. Сили оборони України зупинили там наступ окупантів і перейшли до контратак.

Противник намагається відновити становище, але поки що невдало. Там ЗСУ потроху звільняють населені пункти, які є важливими, відсувають вклинення ворога, яке він хотів зробити між адмінкордоном Дніпропетровської області та Покровськом.

"На Покровському напрямку ворог виснажився і його просування зупинене. Але водночас погіршилася ситуація на Курщині, бо дуже багато кваліфікованих дронових екіпажів з боку ворога було перекинуто на цей напрямок. Йому зараз вдається там просуватися. Ситуація на Курщині тривожна", – наголосив Попович.

Нагадаємо, видання The Telegraph повідомило, що в Курській області на тлі того, що США припинили обмін розвідданими, над українськими військовими нависла загроза опинитися в оточенні російської армії. Противник просунувся в районі Суджі, до наступу там окрім росіян долучені для підсилення війська КНДР.