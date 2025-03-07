Повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Яка ситуація на фронті

Ківісельг зазначив, що ініціатива, як і раніше, на боці російських військ, а кількість щоденних атак залишається на рівні минулого тижня і в середньому становить 109 атак на день.

Однак Росії не вдалося зайняти таку велику частину української території, як у грудні та січні. Темпи просування сповільнилися, але на тактичному рівні просування, на жаль, все ще відбуваються,

– розповів Ківісельг.

Також голова естонської розвідки прокоментував ситуація в Курській області. За його словами, війська КНДР знову почали брати активну участь у бойових діях.

"Попри те, що Україна веде активні оборонні та наступальні дії в Курській області і, як і раніше, утримує 350 – 380 квадратних кілометрів, Росії за останній тиждень вдалося відвоювати деякі території, приблизно 20 – 40 квадратних кілометрів", – зазначив глава естонського розвідцентру.

Ківісельг також додав, що російські війська стали частіше завдавати ударів у Сумській області, ймовірно, в такий спосіб окупанти намагаються послабити українське угруповання у Курській області.

Водночас у Донецькій області Росія посилила тиск у напрямку населеного пункту Часів Яр. Росіяни намагаються прорвати українські лінії оборони.

Досягнуто деякого тактичного успіху, але загалом українські оборонні рубежі тримаються,

– повідомив Ківісельг.

Він також розповів, що українські воїни провели успішні контратаки в районі Покровська. Бійці ЗСУ змогли стабілізувати там фронт і звільнити кілька сіл у цьому районі.