Говорится об общем направлении из Суджи на Коренево и далее на Рыльск, а также со стороны украинского Глухова Сумской области. Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на Сумщине есть украинские войска, выведенные в оборону, которые при необходимости можно использовать.

Стоит внимания Командующий Сухопутными войсками показал пополнение обменного фонда на Курщине: горячие кадры

Силы обороны могут окружить Рыльск с двух сторон

Так, из Глухова идет дорога на российский Рыльск, которую можно использовать для передвижения техники. По мнению Свитана, россияне также это просчитывают, поэтому и вывозят население.

Замысел неплохой. Если начать движение из Глухова на Рыльск, то мы можем полностью отрезать российскую группировку, которая погрязла в боях в районе Снагости в Курской области,

– отметил полковник запаса.

Российские военные сами попали в естественный котел – их отрезает река Сейм. Если еще и севернее Сейма отрезать их по трассе, то 5 – 7 тысяч оккупантов попадут в котел, в том числе и десантники.

Что происходит в Курской области: смотрите на карте

Силы обороны готовят много котлов для оккупантов

Силы обороны проводят маневровые бои на Курском направлении, в частности пытаются делать маленькие котлы для россиян. Такую стратегию украинские воины используют на всем участке фронта. По словам Свитана, такую стратегию выбрали из-за того, что враг и дальше может применять КАБы, поэтому нам нельзя строить фортификационные сооружения на этом направлении.



Россияне попали в котел в Кремневом на Курщине / Карта DeepState

"Это оперативное окружение, когда противнику, который засел в каком-то российском селе, перерезают все цепи снабжения и ждут пока он "сварится" и выйдет с поднятыми руками", – объяснил полковник запаса.

По его словам, это самый эффективный режим, позволяющий взять в плен много российских оккупантов для обмена и уменьшить потери нашего личного состава.

Заметим, что аналитики Института изучения войны считают, что операция в Курской области стимулировала Кремль к обменам пленными. Так, за последнюю неделю удалось провести уже 2 обмена и вернуть домой более 150 украинцев, среди которых есть и азовцы.