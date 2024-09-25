В ЦПД намекнули на успешные действия ВСУ в Курской области

Почти два месяца продолжается операция ВСУ в Курской области. Ситуация в регионе складывается таким образом, что Кремль вынужден перебрасывать туда дополнительные силы.

Также есть действия Сил обороны, которые российские военные пока не знают как прокомментировать. Об этом сообщает в своем телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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Что происходит в Курской области

В Курской области есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают как комментировать вражеские военкоры,

– написал Коваленко.

Он также рассказал, что военное командование страны-агрессора осознает, что ситуация складывается таким образом, что российские силы вынуждены перебрасывать дополнительные войска в Курскую область с других направлений.

Напомним, что по информации издания The Times, план победы Украины, который Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену, будет содержать важные пункты продолжения операции в Курской области. Президент Украины подчеркивает необходимость немедленной поддержки со стороны США и других западных лидеров для обеспечения вступления в переговоры с Россией с позиции силы до конца года.