Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос рассказал 24 Каналу, что у России есть 2 варианта в Курской области. Они не являются положительными для путинского режима, ведь предусматривают привлечение дополнительных резервов.

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Какие варианты имеет Россия

Первый вариант – продолжать двигаться выбранным путем, не проводя серьезную военную операцию. Если Россия не пришлет свои лучшие силы туда, то не исключено, что украинцы смогут удерживать территории в Курской области в течение зимы.

Второй вариант – это тот, который Кремль до сих пор не реализовал – перебросить тяжелые, хорошо оснащенные боеспособные подразделения, например, те, которые сейчас воюют возле Покровска.

"Но если россиянам придется постоянно держать десятки тысяч военных, на границе с Сумами, Харьковом и Черниговом, это не будет выгодно Кремлю, поскольку Путин будет вынужден тратить значительно больше ресурсов на ведение войны", – подчеркнул Джордж Баррос.

Перебрасывает ли Россия войска из Украины

Уже фиксировали переброску морской пехоты, которая ранее действовала в Донецке, также десантных войск, которые базировались в Крыму и воевали на Южном направлении. Эти части уже были переброшены в Курск.

Мы видели сообщения о передислокации элементов бригады, которая действовала возле Покровска. И на севере, в Харькове, были замечены подразделения первой гвардейской танковой армии, которые участвовали в наступлении на Харьковскую область в мае 2024 года,

– рассказал аналитик Института изучения войны.

Сейчас слишком трудно сказать, как все это изменит российские планы на ближайшие 6 – 9 месяцев, но то, что происходит, уже нарушает способность России сосредотачивать силы и привлекать их для поддержки будущих операций.

Как удержание Курщины скажется на ситуации в Украине

Если украинцы решат удерживать эти территории в течение длительного периода, то это может иметь несколько больших последствий.

Во-первых, следует отметить, что сам по себе Курск не является важным. Это лишь небольшой кусочек международной пограничной зоны между Харьковом и Беларусью. Если россияне не обеспечат надлежащую защиту границы, то могут быть и другие украинские операции, подобные Курску.

Итак, Курск является серьезной угрозой для Кремля, и если Кремль не готов принять, что территориальная целостность России может быть нарушена, а украинцы смогут проводить операции на российской территории, – это будет иметь значительные информационные и политические последствия для России,

– сказал Джордж Баррос.

Если же россияне решат предоставить надлежащее ресурсное обеспечение и перейти к обороне, то есть два основных варианта.

Первый вариант: Кремлю придется продолжать воевать с текущими ресурсами и уменьшить свои силы в Украине, перебрасывая их для решения ситуации в Курске.

"Или второй вариант – Путин должен делать то, чего он не хочет. Он не желает проводить новую волну мобилизации, но это может понадобиться", – добавил Джордж Баррос.

Еще один способ, как это может повлиять на всю борьбу и войну в долгосрочной перспективе – это изменение мнения западных политиков, которые сейчас существенно ограничивают возможности украинцев защищаться.

Ранее в Вашингтоне происходили дебаты о том, что нельзя позволить украинцам проводить определенные военные операции на российской территории, поскольку это могло бы привести к эскалации конфликта и катастрофическим последствиям. Но теперь, благодаря операции в Курске, украинцы доказали, что это возможно.