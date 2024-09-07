Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос розповів 24 Каналу, що Росія має 2 варіанти у Курській області. Вони не є позитивними для путінського режиму, адже передбачають залучення додаткових резервів.

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Які варіанти має Росія

Перший варіант – продовжувати рухатися обраним шляхом, не проводячи серйозну військову операцію. Якщо Росія не надішле свої найкращі сили туди, то не виключено, що українці зможуть утримувати території в Курській області протягом зими.

Другий варіант – це той, який Кремль досі не реалізував – перекинути важкі, добре оснащені боєздатні підрозділи, наприклад, ті, які зараз воюють біля Покровська.

"Але якщо росіянам доведеться постійно тримати десятки тисяч військових, на кордоні з Сумами, Харковом і Черніговом, це не буде вигідно Кремлю, оскільки Путін буде змушений витрачати значно більше ресурсів на ведення війни", – підкреслив Джордж Баррос.

Чи перекидає Росія війська з України

Уже фіксували перекидання морської піхоти, яка раніше діяла в Донецьку, також десантних військ, які базувалися в Криму та воювали на Південному напрямку. Ці частини вже були перекинені до Курська.

Ми бачили повідомлення про передислокацію елементів бригади, яка діяла біля Покровська. І на півночі, в Харкові, були помічені підрозділи першої гвардійської танкової армії, які брали участь у наступі на Харківщину у травні 2024 року,

– розповів аналітик Інституту вивчення війни.

Зараз надто важко сказати, як все це змінить російські плани на найближчі 6 – 9 місяців, але те, що відбувається, вже порушує здатність Росії зосереджувати сили та залучати їх для підтримки майбутніх операцій.

Як втримання Курщини позначиться на ситуації в Україні

Якщо українці вирішать утримувати ці території упродовж тривалого періоду, то це може мати кілька великих наслідків.

По-перше, слід зазначити, що сам по собі Курськ не є важливим. Це лише невеликий шматочок міжнародної прикордонної зони між Харковом і Білоруссю. Якщо росіяни не забезпечать належний захист кордону, то можуть бути й інші українські операції, подібні до Курська.

Отже, Курськ є серйозною загрозою для Кремля, і якщо Кремль не готовий прийняти, що територіальна цілісність Росії може бути порушена, а українці зможуть проводити операції на російській території, – це матиме значні інформаційні та політичні наслідки для Росії,

– сказав Джордж Баррос.

Якщо ж росіяни вирішать надати належне ресурсне забезпечення і перейти до оборони, то є два основні варіанти.

Перший варіант: Кремлю доведеться продовжувати воювати з поточними ресурсами та зменшити свої сили в Україні, перекидаючи їх для вирішення ситуації в Курську.

"Або другий варіант – Путін має робити те, чого він не хоче. Він не бажає проводити нову хвилю мобілізації, але це може знадобитися", – додав Джордж Баррос.

Ще один спосіб, як це може вплинути на всю боротьбу і війну в довгостроковій перспективі – це зміна думки західних політиків, які наразі суттєво обмежують можливості українців захищатися.

Раніше у Вашингтоні відбувалися дебати про те, що не можна дозволити українцям проводити певні військові операції на російській території, оскільки це могло б призвести до ескалації конфлікту і катастрофічних наслідків. Але тепер, завдяки операції в Курську, українці довели, що це можливо.