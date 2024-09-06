Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты до сих пор не могут стабилизировать линию боестолкновения.

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"Пока я вижу перспективу постепенного поглощения еще и Глушковского района. То есть увеличения общей зоны контроля до 2 тысяч квадратных километров. Я вижу, что россияне до сих пор не могут стабилизировать линию боестолкновения", – сказал он.

Достижения Курской операции

Александр Коваленко отметил, что российская группировка в Курской области уже увеличилась до 35 тысяч. 6 августа она составляла примерно 10 тысяч. За месяц они увеличили это количество на 25 тысяч, которых перебросили из зоны боевых действий в Украине.

"Президент Украины впервые официально озвучил потери россиян. Это 6 тысяч личного состава. Мы можем говорить о том, что в течение месяца в Курской области россияне привлекли 41 тысячу личного состава для стабилизации ситуации. Они были забраны именно с территории Украины", – объяснил он.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение первого месяца операции ВСУ в Курской области Россия потеряла там примерно 6 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, десятки тысяч оккупантов потеряла Россия в других зонах боевых действий.

Если была целью передислокация и оттягивание ресурса захватчиков с других участков по фронту, то это произошло. Не стабилизированная линия боестолкновения заставляет российское командование продолжать наращивать эту группировку, которая пока не может установить контроль над ситуацией.

В частности, достижением Курской операции является перерезанная логистика, особенно железнодорожная вблизи границы с Украиной. Была перерезана железная дорога через Суджу, которая обеспечивала подвоз Белгородской группировки.

Была взята под контроль крупнейшая газораспределительная станция в Судже. Это также козырь, который можно использовать. Сейчас в Курской области фактически полноценно не работают автомобильные дороги. Основная постепенно превращается в зону боевых действий,

– подчеркнул военный обозреватель.

Потому что она постепенно переходит под огневой контроль на уровне FPV-дронов и время от времени ударов украинских реактивных систем залпового огня. Значительно больше таких участков, которые контролируются дистанционно огневым контролем.

Также буферную зону, с которой риска вторжения на территорию Украины уже не существует. Кроме того, обменный фонд. Это большое количество российских пленных.