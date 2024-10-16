Кадры показал журналист Юрий Бутусов. Расстрел российского бронетранспортера БТР-82А произошел в Курской области во время наступления украинских танков.

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Российский БТР был уничтожен огнем

Кадр был зафиксирован разведывательным дроном, который осуществлял корректировку огня танков Т-64 из состава 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины.

После первого выстрела российский бронетранспортер остановился, а экипаж боевой машины начал хаотично бежать в разные стороны. Второй танк совершил контрольный выстрел, в результате которого БТР-82А загорелся и был полностью уничтожен.

Российские военные часто дезориентировано покидают собственные позиции и движутся в сторону позиций Сил обороны Украины.

Кроме этого, отсутствие координации россияне также демонстрируют и в тылу, где инженерные подразделения не сообщают об образовании линий обороны и установления противотанковых конструкций.

Напомним, что в Курской области продолжаются активные бои. Стало известно, что нашим защитникам удалось уничтожить целую колонну вражеской техники.