Кадри показав журналіст Юрій Бутусов. Розстріл російського бронетранспортера БТР-82А стався у Курській області під час наступу українських танків.

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Російський БТР був знищений вогнем

Кадр був зафіксований розвідувальним дроном, який здійснював корегування вогню танків Т-64 зі складу 17-ї окремої танкової бригади Збройних Сил України.

Після першого пострілу російський бронетранспортер зупинився, а екіпаж бойової машини почав хаотично тікати в різні боки. Другий танк здійснив контрольний постріл, внаслідок якого БТР-82А загорівся та був повністю знищений.

Російські військові часто дезорієнтовано покидають власні позиції та рухаються у бік позицій Сил оборони України.

Окрім цього, відсутність координації росіяни також демонструють і в тилу, де інженерні підрозділи не повідомляють про утворення ліній оборони та встановлення протитанкових конструкцій.

Нагадаємо, що у Курській області тривають активні бої. Стало відомо, що нашим захисникам вдалося знищити цілу колону ворожої техніки.