Россия думает, что очень сильная, но если бы мы захотели, то захватили бы Курскую АЭС, – Зеленский

ВСУ продолжают операцию в Курской области. Украинская армия была близко к Курской АЭС, и если бы Украина этого захотела, то станция была бы захвачена.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

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Украина никогда не хотела захватить Курскую АЭС

"Россия думает, что очень сильная, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", – сказал Зеленский.

Позицию Украины по этому поводу он объяснил пониманием того, что это означало бы стать такими же как Россия.

Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, что в начале октября россияне обвинили Украину в атаке по Курской АЭС с HIMARS. Тогда руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что нет никакой целесообразности бить по станции.

"Конечно же, что никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет", – сказал Коваленко.