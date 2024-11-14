Просим закончить эту проклятую войну, – беженцы из села на Курщине пожаловались Путину

В Курской области уже более 3 месяцев продолжается операция ВСУ. Правда, местным, похоже, она не нравится.

Так, беженцы из села Ольговка пожаловались диктатору Путину на свое существование и требуют закончить войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение жителей села.

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Жители Курщины жалуются, что "потеряли все"

Село Ольговка Кореневского района Курской области находится в "зоне боевых действий" с августа 2024 года.

Беженцы из этого курского села жалуются, что оно сейчас напоминает фильм ужасов, и многие из них будут бояться туда возвращаться. К тому же, говорят, что на его восстановление нужно не менее 5 лет.

А еще они жалуются, что остались без жилья. Именно поэтому решили пожаловаться на это своему президенту и записать видеообращение. В записи принимали участие более 40 человек.

"Просим вас закончить эту проклятую войну", – говорят они в обращении.

Курские беженцы жалуются, что в эвакуации им не хватает выплат от властей для аренды жилья, а на работу их принимать не хотят. А еще жители Ольговки утверждают, что якобы некоторые из их односельчан, которые не эвакуировались, погибли или пропали без вести.

Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнала ракетной опасности. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по собственной воле мы все это терпим,

- жалуются россияне.

Жители Курщины жалуются Путину: смотрите видео