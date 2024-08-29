Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что Путин, вероятно, имеет план в отношении Курской области. По его мнению, он хочет, несмотря на все, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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План кремлевского диктатора

По мнению Геннадия Гудкова, в Кремле, несмотря на потери, стараются закрепиться на Донбассе, чтобы впоследствии перебросить те силы, что останется на Курщину.

Поэтому Путин пока не обращает внимание на Курскую область, а отправляет туда срочников,

– высказался российский оппозиционный политик.

Он отметил, что оккупанты сбрасывают бомбы на свои же населенные пункты, которые контролируют Силы обороны в Курской области. Это привычная для кремлевского диктатора тактика.

Стоит добавить, что, несмотря на обещания Путина обществу, что срочники вроде бы не будут участвовать в боевых действиях, стало известно, что это совсем не так. Недавно состоялся обмен пленными. Российская сторона получила 115 военных срочной службы, которые сдались в Курской области.