Россияне будут попадать в оперативный котел, когда не смогут полностью получать обеспечение. Подробнее 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Анализ ситуации у реки Сейм

Полковник запаса ВСУ объяснил, что украинские военные с помощью дальнобойных систем уничтожили основные мосты в Курской области, затем через реку Сейм и сейчас перейдут к разрушению недавно построенных понтонных переправ.

Хватит практически одного удара установкой HIMARS, чтобы сложить понтонный мост. Далее он поплывет по течению реки Сейм, которая является очень быстрой. Главное – перед поражением поймать достаточное количество российской техники. Этим вопросом уже занимается украинская авиаразведка.

Россияне действительно находятся в оперативном окружении. Подавляющая часть может переплестись через реку, но понятно, что без техники. Сотни оккупантов вязнут в котле. Поэтому можем взять в плен не тысячи, а несколько рот, если ситуация в дальнейшем будет развиваться,

– предположил Роман Свитан.

Все может прекратить российское командование, если примет решение о развертывании военных группировок на Курщине. Для этого необходимо более 35 тысяч воинов. Передислоцировать их можно только с Востока, однако пока об этом не говорится.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте