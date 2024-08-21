Росіяни потраплятимуть в оперативний котел, коли не зможуть повністю отримувати забезпечення. Детальніше 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Аналіз ситуації біля ріки Сейм

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що українські військові за допомогою далекобійних систем знищили основні мости в Курській області, потім через річку Сейм і зараз перейдуть до руйнування нещодавно побудованих понтонних переправ.

Вистачить практично одного удару установкою HIMARS, щоб скласти понтонний міст. Далі він попливе за течією ріки Сейм, яка є дуже швидкою. Головне – перед ураженням спіймати достатню кількість російської техніки. Цим питанням уже займається українська аеророзвідка.

Росіяни дійсно перебувають в оперативному оточенні. Переважна частина може переплести через річку, але зрозуміло, що без техніки. Сотні окупантів грузнуть в котлі. Тому можемо взяти в полон не тисячі, а кілька рот, якщо ситуація надалі розвиватиметься,

– припустив Роман Світан.

Все може припинити російське командування, якщо ухвалить рішення про розгортання військових угруповань на Курщині. Для цього необхідно понад 35 тисяч вояків. Передислокувати їх можна лише зі Сходу, однак поки про це не мовиться.

Ситуація у Курській області: дивіться на карті