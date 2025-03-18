Начальник оперативного отдела 6 батальона 12 бригады "Азов" "Лирик" рассказал в эфире 24 Канала, что туман сыграл на пользу украинским пехотинцам, которые должны были провести огневой налет возле Покровска.

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Как происходит подготовка таких операций

Военнослужащие начали выполнять задачи на этом участке фронта из-за повышенной активности там противника. Задача заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию на этом отрезке ведения боевых действий.

Нам удалось уничтожить точку врага, где он накапливал свои силы, не допустить его дальнейшего продвижения вглубь к позициям Сил обороны Украины и смежных нам подразделений,

– отметил "Лирик".

В день проведения операции был туман, который поспособствовал тому, чтобы передвижение украинских сил было в определенной степени скрытым. В ходе операции над военными пролетал российский FPV-дрон, но группа бойцов остались незамеченной противником.

Подготовка любой операции начинается с планирования с привлечением всех секций, офицеров штаба, проводится брифинг с командирами и бойцами подразделения, происходит подготовка на полигонах, имитация условий выполнения задачи. После проведения операции осуществляется анализ действий,

– поделился начальник оперативного отдела 6 батальона.

Сейчас батальон объявил сбор на нужды для проведения новых успешных операций. В частности бойцам очень нужны FPV- дроны на оптоволокне, средства связи, РЭБ. Все эти вещи нужны постоянно, ведь часто они уничтожаются противником в ходе боевых действий или выходят из строя после вражеских обстрелов. Приобщиться к сбору и задонатить можно на банку, отсканировав указанный QR-код.