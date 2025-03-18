Начальник оперативного відділу 6 батальйону 12 бригади "Азов" "Лірик" розповів в етері 24 Каналу, що туман зіграв на користь українським піхотинцям, які повинні були провести вогневий наліт біля Покровська.

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Як відбувається підготовка таких операцій

Військовослужбовці почали виконувати завдання на цій ділянці фронту через підвищену активність там противника. Завдання полягало у тому, аби стабілізувати ситуацію на цьому відтинку ведення бойових дій.

Нам вдалося знищити точку ворога, де він накопичував свої сили, не допустити його подальшого просування вглиб до позицій Сил оборони України та суміжних нам підрозділів,

– зазначив "Лірик".

В день проведення операції був туман, який посприяв тому, аби пересування українських сил було певною мірою прихованим. В ході операції над військовими пролітав російський FPV-дрон, але група бійців залишились непоміченою противником.

Підготовка будь-якої операції починається з планування з залученням усіх секцій, офіцерів штабу, проводиться брифінг з командирами й бійцями підрозділу, відбувається підготовка на полігонах, імітація умов виконання завдання. Після проведення операції здійснюється аналіз дій,

– поділився начальник оперативного відділу 6 батальйону.

Зараз батальйон оголосив збір на потреби для проведення нових успішних операцій. Зокрема бійцям дуже потрібні FPV- дрони на оптоволокні, засоби зв'язку, РЕБ. Всі ці речі потрібні постійно, адже часто вони знищуються противником в ході бойових дій або виходять з ладу після ворожих обстрілів. Долучитися до збору та задонатити можна на банку, відсканувавши вказаний QR-код.