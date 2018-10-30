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      Операция Объединенных сил: на Донбассе ранен один украинский военный

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / telegraf.com.ua

      В зоне боевых действий на Донбассе 29 октября получил ранения один украинский военный из-за обстрелов пророссийских боевиков.

      Об этом сообщает штаб ООС.

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      По данным ведомства, поддерживаемые Россией боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

      Под огонь попали районы населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

      Ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами,
      – заявили в штабе.

      По данным разведки, 29 октября один боевик российско-оккупационных войск был уничтожен, еще двое ранены.

       

      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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