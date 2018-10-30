Операція Об'єднаних сил: на Донбасі поранено одного українського військового

У зоні бойових дій на Донбасі 29 жовтня зазнав поранення один український військовий через обстріли проросійських бойовиків.

Про це повідомляє штаб ООС. Читайте також: Радбез ООН обговорить ситуацію на Донбасі За даними відомства, підтримувані Росією бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, не застосовуючи озброєння заборонене Мінськими домовленостями. Під вогонь потрапили райони населених пунктів Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Новотроїцьке, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. Ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами,

– заявили у штабі. За даними розвідки, 29 жовтня, одного бойовика російсько-окупаційних військ було знищено, ще двох – поранено.