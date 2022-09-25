В Херсонской области ВСУ нанесли удары по переправам, уничтожили склады боеприпасов и командный пункт

ВСУ держат под контролем Юг Украины. Так, в ночь на 25 сентября ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 133 огневых задач.

В ОК "Юг" отметили, что в Южнобужском направлении ситуация сегодня стабильно сложная, но находится под контролем ВСУ. Враг сосредотачивает основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наших наступательных действий.

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Россияне обстреливают не только военные позиции Украины, но и тыловые территории

Кроме того, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции и тыловые территории Украины, а также вести воздушную разведку. Так, в ночь на 25 сентября россияне нанесли очередные удары:

с зенитно-ракетной системы С-300 атаковали Николаевский район;

4 управляемые ракеты С-300 ударили по Николаеву;

5 ракет С-300 ударили по портовой инфраструктуре и акватории Очакова;

дроны-камикадзе "Шахид-136" на рассвете атаковали Одессу;

из РСЗО "Град" и ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район, в частности, Марганецкую и Красногригорьевскую общины. По ним враг выпустил более 170 снарядов разного типа и калибра.

В результате атак россияне повредили жилые и административные здания, портовую инфраструктуру, магазины, объекты социальной инфраструктуры, газопроводы, линии электропередач. К счастью, все обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии обошлись без потерь.

По-прежнему опасность Украины может ожидать также с моря. Так, в Черном море до сих пор располагается корабельная группировка врага, в составе которой есть 3 надводных и 1 подводный носители ракет "Калибр". Общий запас ракет – 28 единиц. Кроме того, в ОК "Юг" подчеркнули, что учитывая развитие обстановки и прогнозируемую тактику действий врага, удары с неба остаются максимально вероятными как с применением авиации, так и беспилотных летательных аппаратов.

Будьте бдительны и внимательны не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, прислушивайтесь к звукам неба. При артиллерийских обстрелах используйте правила двух стен и переходите в укрытие,

– отметили в ОК "Юг".

Текущая оперативная обстановка на юге Украины по состоянию на 25 сентября: видео

Украинцы уничтожают врага

Защитники Украины продолжают уничтожать резервы врага и нарушать его систему управления, логистического обеспечения. Как отметили в командовании, сегодня ВСУ держат точный и эффективный огневой контроль мостов и переправ через Днепр.

За ночь ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 133 огневых задач. Да, украинская армия нанесла удары по:

переправам в районе Новой Каховки;

районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов;

средствам противовоздушной обороны россиян;

складу боеприпасов в Херсонском районе, чем уничтожила его;

по складу боеприпасов и пункту управления в Бериславском районе.

Также наши защитники обнаружили ДРГ в Нововоронцовской общине и предупредили ее дальнейший проход в глубь Украины.

В общем, за сутки 25 сентября на Юге удалось уничтожить:

8 оккупантов;

4 единицы автомобильной техники;

1 БПЛА.

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