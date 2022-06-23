Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, пока не стоит говорить об угрозе полного окружения Лисичанска. Ситуация контролируется.

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Известно, что захватчики продвинулись вперед и находятся в 15 километрах от южных окрестностей Лисичанска. Но, по словам господина Черника, туда вполне реально довозить гуманитарную помощь и разное вооружение для военных.

Есть достаточно большое оперативное пространство для логистики

По его словам, пока существует условное оперативное "окно" с территории вблизи Лимана на севере до Соледар на юге, до тех пор Лисичанск не будет находиться под угрозой полного окружения. Это довольно большое оперативное пространство, в котором можно осуществлять всю необходимую логистику.

Также есть дорога Бахмут – Лисичанск. Но это не единственная трасса. Там довольно большая сеть абсолютно нормальных дорог, по которым можно осуществлять логистику, – отмечает Петр Черник.

Тем не менее, российские захватчики бросили совершенно огромные силы на захват Луганской области. В некоторых местах они имеют 20-кратное преимущество в артиллерии . А подразделения Вооруженных Сил героически сражаются за каждый метр украинской земли.

По мнению г-на Черника, даже потенциальная потеря Северодонецка или уход от Лисичанска не будет катастрофой для украинских военных . Очень важно здесь не допустить второго Мариуполя. Если будет угроза оцепления – тогда лучше отойти.

Ранее глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили Лоскутовку, Рай-Александровку и приблизились к южным окрестностям Лисичанска на расстояние до 15 километров.

Он сразу успокоил людей : украинские военные были вынуждены отойти на лучшие позиции, ведь россияне буквально уничтожили населенные пункты – там не за что цепляться. Оборона Лисичанская очень хорошо организована, там достаточно украинских военных, которые уничтожат врага.

Россияне не могут захватить Северодонецк уже несколько недель. В Лисичанске, если бои туда дойдут, ситуация у кафиров будет еще труднее.

Гайдай также подтвердил, что в Лисичанск всю необходимую военную и гуманитарную помощь. Там идет эвакуация. Всё под контролем.

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