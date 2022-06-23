Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, наразі не варто говорити про загрозу повного оточення Лисичанська. Ситуація контрольована.

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Відомо, що загарбники просунулися вперед та перебувають за 15 кілометрів до південних околиць Лисичанська. Але, за словами пана Черника, наразі туди цілком реально довозити гуманітарну допомогу та різне озброєння для військових.

Є досить великий оперативний простір для логістики

За його словами, доки існує умовне оперативне "вікно" з території поблизу Лимана на півночі до Соледара на півдні, доти Лисичанськ не перебуватиме під загрозою повного оточення. Це досить великий оперативний простір, у якому можна здійснювати усю необхідну логістику.

Також є дорога Бахмут – Лисичанськ. Але це не єдина траса. Там доволі велика мережа абсолютно нормальних доріг, через які можна здійснювати логістику, – наголошує Петро Черник.

Попри все, російські загарбники кинули абсолютно величезні сили на захоплення Луганської області. В деяких місцях вони мають 20-кратну перевагу в артилерії. А підрозділи Збройних Сил героїчно борються за кожен метр української землі.

На думку пана Черника, навіть потенційна втрата Сєвєродонецька чи відхід від Лисичанська не буде катастрофою для українських військових. Дуже важливо тут не допустити другого Маріуполя. Якщо буде загроза оточення – тоді краще відійти.

Раніше голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти захопили Лоскутівку, Рай-Олександрівку та наблизилися до південних околиць Лисичанська на відстань до 15 кілометрів.

Він одразу заспокоїв людей: українські військові були змушені відійти на кращі позиції, адже росіяни буквально знищили населені пункти – там не було за що чіплятися. Оборона Лисичанська дуже добре організована, там перебуває достатньо українських військових, які знищать ворога.

Росіяни не можуть захопити Сєвєродонецьк вже кілька тижнів. У Лисичанську, якщо бої туди дійдуть, ситуація в окупантів буде ще важча.

Гайдай також підтвердив, що до Лисичанська усю необхідну військову та гуманітарну допомогу. Там триває евакуація. Все під контролем.

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