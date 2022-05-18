Речь идет о небольших тактических продвижениях, которые опасны для украинских сил. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Впрочем, Вооруженные силы Украины контратакуют российских захватчиков на Изюмском направлении. Как подчеркнул Арестович, движение украинских войск создает большую опасность для них, чем для нас.

Оперативное окружение не будет концом войны. Кроме того, до оперативного окружения там еще очень далеко,

– отметил советник главы ОП.

Сейчас там ведутся тяжелые бои. "Россияне опасно продвигаются на 3 участках в этом направлении, но и мы продвигаемся минимум на двух, что очень опасно для россиян", – добавил он.

Арестович о контрнаступлении ВСУ

Главное, что украинские войска пошли в контрнаступление на Изюмском и Северодонецком направлениях. До этого, как объяснил Арестович, мы 3-4 недели сидели в оборонительных позициях.

То, что мы удержались – это половина чуда, а то, что мы контратакуем – это чудо настоящее,

– резюмировал Алексей Арестович.

Он добавил, что украинские силы, расположенные, в частности на Изюмском направлении, умело обороняются. Россияне перебросили туда танковый батальон и пытались с его помощью захватить систему дорог, чтобы захватить пути, впрочем, не увенчались успехом.

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