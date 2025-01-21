Операторы ССО зачистили вражеские позиции и завели туда дружественное подразделение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Задачу усложняла местность

Сначала операторы БпЛА выполнили доразведку. Потом при огневой поддержке и эвакуации и операторов дронов тактическая группа выдвинулась на выполнение задачи.

Местность затрудняла выполнение задачи – деревья в посадке превратились в обгоревшие стволы и могли демаскировать операторов ССО,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, пути к вражеским позициям простреливались артиллерией все подходы к блиндажам были заминированы.

ССО провели операцию: смотрите видео

Также операторы ССО прошли большой участок открытой местности и выжидали благоприятных условий. Когда дружественные силы начали массированный штурм соседней вражеской позиции, операторы ССО отработали по врагу сбросами с дронов и начали специальные действия.

Во время операции было уничтожено трех российских солдат, еще один сдался в плен. Зато дружественное подразделение Сил безопасности и обороны Украины закрепилось на отвоеванных позициях.

Двое наших воинов получили легкие ранения.