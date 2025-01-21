Оператори ССО зачистили ворожі позиції та завели туди дружній підрозділ. Про це пише 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Завдання ускладнювала місцевість

Спочатку оператори БпЛА виконали дорозвідку. Потам за вогневої підтримки та евакуації та операторів дронів тактична група висунулась на виконання задачі.

Місцевість ускладнювала виконання завдання – дерева в посадці перетворились на обгорілі стовбури та могли демаскувати операторів ССО,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, шляхи до ворожих позицій прострілювались артилерією всі підходи до бліндажів були заміновані.

ССО провели операцію: дивіться відео

Також оператори ССО пройшли велику ділянку відкритої місцевості та вичікували сприятливих умов. Коли дружні сили почали масований штурм сусідньої ворожої позиції, оператори ССО відпрацювали по ворогу скидами з дронів та розпочали спеціальні дії.

Під час операції було знищено трьох російських солдатів, ще один здався в полон. Натомість дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України закріпився на відвойованих позиціях.

Двоє наших воїнів отримали легкі поранення.