В субботу, 7 сентября, также не было ограничений. На выходных в Украине традиционно меньшее потребление электричества.
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Свет не будут выключать
Завтра, 8 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются,
– написали в Укрэнерго.
В то же время там призвали экономить свет и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Но это не означает, что вечером можно включить все приборы, которые есть у вас дома. Потребность в экономном потреблении касается и вечерних часов, когда люди преимущественно возвращаются домой.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 18:00 до 21:00", – добавили в сообщении.
Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
В ДТЭК также написали, что воскресенье должно пройти без отключений электричества. Но следует понимать, что ситуация может быстро измениться и энергетики введут стабилизационные отключения, если возникнет такая необходимость.