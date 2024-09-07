У суботу, 7 вересня, також не було обмежень. Вихідними в Україні традиційно менше споживання електрики.

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Світло не вимикатимуть

Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються,

– написали в Укренерго.

Водночас там закликали економити світло та користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Але це не означає, що ввечері можна увімкнути всі прилади, які є у вас вдома. Потреба в ощадливому споживанні стосується і вечірніх годин, коли люди переважно повертаються в оселі.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – додали в повідомленні.

Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

У ДТЕК також написали, що неділя має пройти без відключень електрики. Але слід розуміти, що ситуація може швидко змінитися й енергетики запровадять стабілізаційні відключення, якщо виникне така потреба.