У суботу, 7 вересня, також не було обмежень. Вихідними в Україні традиційно менше споживання електрики.
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Світло не вимикатимуть
Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються,
– написали в Укренерго.
Водночас там закликали економити світло та користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
Але це не означає, що ввечері можна увімкнути всі прилади, які є у вас вдома. Потреба в ощадливому споживанні стосується і вечірніх годин, коли люди переважно повертаються в оселі.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", – додали в повідомленні.
Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу
У ДТЕК також написали, що неділя має пройти без відключень електрики. Але слід розуміти, що ситуація може швидко змінитися й енергетики запровадять стабілізаційні відключення, якщо виникне така потреба.