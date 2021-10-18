Израильский генерал-майор Ури Гордин сообщил, что его страна не хочет воевать с "Хизбаллой". В то же время столкнуться с ракетной атакой израильская сторона готова.
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Военный напомнил, что во время майского конфликта по Израилю выпустили около 4400 снарядов.
Тогда система "Железный купол" перехватила примерно 90% ракет. Они направлялись в населенные пункты. В то же время по крайне мере 300 ракет таки поразили жилые районы.
По словам Гордина, тогда ежедневно по Израилю выпускали по меньшей мере 400 ракет.
В случае будущего конфликта или войны с "Хизбаллой", мы ожидаем, что из Ливана в Израиль ежедневно будет выпущено в 5 раз больше ракет,
– отметил военный.
Заявление минобороны Израиля
- В минобороны Израиля заявили, что уже в ближайшее время Иран сможет создать ядерную бомбу. Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц.
- Кроме того, он отметил, что дипломатические усилия не помешают ядерному прогрессу Ирана.
- По словам Ганца, Иран опасаться, что США и их партнеры настроены серьезно.