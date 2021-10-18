Израильский генерал-майор Ури Гордин сообщил, что его страна не хочет воевать с "Хизбаллой". В то же время столкнуться с ракетной атакой израильская сторона готова.

Заметьте Иран заявил, что во время войны в Карабахе туда попали террористы: в Азербайджане отреагировали

Военный напомнил, что во время майского конфликта по Израилю выпустили около 4400 снарядов.

Тогда система "Железный купол" перехватила примерно 90% ракет. Они направлялись в населенные пункты. В то же время по крайне мере 300 ракет таки поразили жилые районы.

По словам Гордина, тогда ежедневно по Израилю выпускали по меньшей мере 400 ракет.

В случае будущего конфликта или войны с "Хизбаллой", мы ожидаем, что из Ливана в Израиль ежедневно будет выпущено в 5 раз больше ракет,

– отметил военный.

Заметьте! "Хезболла" – шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Как террористическую организацию ее признали Израиль, США, Канада и Бахрейн.

Заявление минобороны Израиля