Ізраїльський генерал-майор Урі Гордін повідомив, що його країна не хоче воювати з "Хезболлою". Водночас зіткнутися з ракетною атакою ізраїльська сторона готова.

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Військовий нагадав, що під час травневого конфлікту по Ізраїлю випустили близько 4400 снарядів.

Тоді система "Залізний купол" перехопила приблизно 90% ракет. Вони прямували у населені пункти. Водночас менше, аніж 300 ракет таки вразили житлові райони.

За словами Гордіна, тоді щодня по Ізраїлю випускали не менше 400 ракет.

У випадку майбутнього конфлікту або війни з "Хезболлою", ми очікуємо, що з Лівану до Ізраїлю щодня буде випущено більш ніж у 5 разів більше ракет,

– наголосив військовий.

Зауважте! "Хезболла" – шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Як терористичну організацію її визнали Ізраїль, США, Канада та Бахрейн.

Заява міноборони Ізраїлю