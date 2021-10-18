Ізраїльський генерал-майор Урі Гордін повідомив, що його країна не хоче воювати з "Хезболлою". Водночас зіткнутися з ракетною атакою ізраїльська сторона готова.
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Військовий нагадав, що під час травневого конфлікту по Ізраїлю випустили близько 4400 снарядів.
Тоді система "Залізний купол" перехопила приблизно 90% ракет. Вони прямували у населені пункти. Водночас менше, аніж 300 ракет таки вразили житлові райони.
За словами Гордіна, тоді щодня по Ізраїлю випускали не менше 400 ракет.
У випадку майбутнього конфлікту або війни з "Хезболлою", ми очікуємо, що з Лівану до Ізраїлю щодня буде випущено більш ніж у 5 разів більше ракет,
– наголосив військовий.
Заява міноборони Ізраїлю
- У міноборони Ізраїлю заявили, що вже найближчим часом Іран зможе створити ядерну бомбу. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц.
- Окрім того, він наголосив, що дипломатичні зусилля не завадять ядерному прогресу Ірану.
- За словами Ганца, Іран має побоюватися, що США та їхні партнери налаштовані серйозно.