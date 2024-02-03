Это воздушное судно оккупантов является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает всех граждан направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Второй раз взлетел МиГ-31К

Воздушные силы в 12:55 сообщили, что в России снова взлетел МиГ-31К. Тревога снова охватила всю Украину, поэтому призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.



Карта тревог на 12:55 3 февраля 2024 года

В сети уточнили, что на этот раз 1 борт взлетел с аэродрома "Саваслейка".

Что известно о воздушной тревоге

Отбой воздушной тревоги. В 12:19 Воздушные силы дали отбой угрозы по МиГ-31К. Впрочем, сохраняется активность вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях. Остается угроза применения авиационных средств поражения.

Воздушная тревога прозвучала во всех областях Украины около 11 часов 40 минут. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете вражеского судна в небо.

Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок!

– говорится в заметке военных.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Кроме того, с недавних пор самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличились.

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