Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат. Несмотря на это он отметил, что в случае взлета МиГ-31К опасность большая, при фиксации тревогу объявляют всегда.

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Тревога из-за МиГ-31К

Юрий Игнат рассказал, что действительно, были случаи, когда в Украине не объявляли тревогу после взлета истребителя МиГ-31К. Как отметил спикер, в этом нет ничего удивительного – иногда враг поднимает борта скрыто.

Это уже давненько такой случай был... Я не могу уже вспомнить, но МиГ наносил удары, когда не было информации о взлете. Враг использует любые инструменты, средства, чтобы делать это скрыто,

– констатировал Игнат.

Если информация поступает, то тревогу из-за взлета МиГ-31К объявляют всегда. Когда ВСУ получают эти данные, то не могут знать, или это перелет на другой аэродром, перебазирование, или тренировочный полет.

Если же украинские военные точно знают, что истребитель перебазируется на другой аэродром на дальних подступах, то тревогу не будут объявлять. Однако МиГ-31К в небе – это всегда угроза. Выпущенная ракета достигает украинских городов за считанные минуты.

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