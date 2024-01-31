Судя по последним атакам, россияне несколько изменили тактику обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что ранее оккупанты пытались поразить объекты энергетической инфраструктуры.
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Что теперь является целью для россиян
По словам Алексея Мельника, в соответствии с информацией, которая поступала о последних атаках оккупантов, можно сделать вывод, что россияне преимущественно целятся по военным объектам, аэродромах, объектах военной инфраструктуры.
Это очевидное изменение тактики. Не случайно это совпало с тем, что публично Украина объявила о намерении развивать собственное оборонное производство,
– отметил Мельник.
Если говорить о количестве дронов и ракет, которые сбивают украинские военные, то надо обратить внимание на объяснение Воздушных сил. Например, если цель "Шахедов" находится в непосредственной близости к линии фронта, то в украинской стороны нет достаточного времени, чтобы среагировать и перехватить вражеский воздушный объект.
Также есть сообщения о том, что дроны или ракеты не достигают целей. То есть их не поразили средства ПВО, но можно догадаться, что это стало результатом применения радиоэлектронной борьбы. В любом случае цели были обезврежены.
Россия продолжает ракетный террор: где именно атаковал враг
- Оккупанты 31 января ударили ракетами и дронами по Харьковщине. На областной центр направили 7 БПЛА, большинство из них удалось сбить, но несколько дронов попали в жилую зону. Пострадали несколько девятиэтажек, там выбило окна, есть раненые. Кроме этого, враг повредил магазины и медицинский центр.
- Днем ранее россияне ударили по Мирнограду, что в Донецкой области. Целью стала пристройка одного из отелей. Удар серьезно разрушил здание, пришлось проводить раскопки и искать людей. На момент атаки их было почти 30. Из-под завалов достали женщину, она выжила. К сожалению, погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой.
- Владимир Зеленский сообщил, что с начала нового 2024 года Россия обстреляла Украину почти тысячей различных воздушных целей. Он уточнил, что речь идет о более 330 ракет и 600 боевых беспилотников. Президент подчеркнул, что Украине нужен прочный воздушный щит, чтобы уберечь все возможные места атак – от передовых позиций наших военных до больниц и школ в тылу.