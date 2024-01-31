Судя по последним атакам, россияне несколько изменили тактику обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что ранее оккупанты пытались поразить объекты энергетической инфраструктуры.

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Что теперь является целью для россиян

По словам Алексея Мельника, в соответствии с информацией, которая поступала о последних атаках оккупантов, можно сделать вывод, что россияне преимущественно целятся по военным объектам, аэродромах, объектах военной инфраструктуры.

Это очевидное изменение тактики. Не случайно это совпало с тем, что публично Украина объявила о намерении развивать собственное оборонное производство,

– отметил Мельник.

Если говорить о количестве дронов и ракет, которые сбивают украинские военные, то надо обратить внимание на объяснение Воздушных сил. Например, если цель "Шахедов" находится в непосредственной близости к линии фронта, то в украинской стороны нет достаточного времени, чтобы среагировать и перехватить вражеский воздушный объект.

Также есть сообщения о том, что дроны или ракеты не достигают целей. То есть их не поразили средства ПВО, но можно догадаться, что это стало результатом применения радиоэлектронной борьбы. В любом случае цели были обезврежены.

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