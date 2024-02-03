Це повітряне судно окупантів є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає всіх громадян прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Повітряна тривога пролунала в усіх областях України близько 11 години 40 хвилин. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт ворожого судна у небо.

Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок!

– мовиться у дописі військових.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Крім того, віднедавна літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилися.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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