Что такое "Оплот": все, что нужно знать об участниках стрельбы в Харькове

Перестрелка, которая произошла 25 октября в Харькове, могла быть покушением на одного из боевиков "Оплота". Что известно про эту организацию и почему ее участников называют боевиками – в материале 24 канала.

Полиция сообщила, что все участники событий – люди, которые нарушают закон системно. Это была бандитская разборка. На некоторых из них это уже третье покушение на убийство. И вся эта история тесно связана с организацией "Оплот".

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Что такое "Оплот"?

Организация, которую в 2011 году создали как бойцовский спортивный клуб. Он был создан президентом корпорации "Оплот" Евгением Жилиным (которого ликвидировали в Москве в 2016 году) при содействии российского спортсмена Алексея Олейника. Символом клуба был носорог и лозунг "Живи сильно". Постепенно "Оплот" превратился в антиукраинскую милитаризованную структуру.

Что за стрельба произошла в Харькове?

Двое мужчин возле супермаркета недалеко от центра города начали стрелять в двоих других мужчин. Один из них получил смертельные ранения и умер в карете скорой помощи. Другого пострадавшего госпитализировали.

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Киллеры скрылись с места инцидента. Один из них пытался сбежать от полиции на авто Toyota RAV4, отъехал на несколько километров и поджег его. На том же месте бросил свое оружие. Полиция преследовала злоумышленника. В районе Новая Бавария, когда полицейские догнали нападавшего и достали оружие, он достал гранату и подорвал себя.

Этим нападавшим оказался 47-летний Алексей Титов. Он является уроженцем на сегодня оккупированной Горловки Донецкой области, жил в Харькове и имел судимость.

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На месте инцидента нападавшие оставили много оружия. Возле одной машины на стоянке лежал пистолет с глушителем и пистолет-пулемет. Возле другой – еще один пистолет с полностью отстрелянной обоймой.

Смотрите видео 18+ с места стрельбы в Харькове:



При чем здесь "Оплот"?

Раненый в результате инцидента – это Георгий Исаков по прозвищу "Жора". Он – бывший участник клуба "Оплот". Исаков был близким другом главы спортивного клуба "Оплот", известного террориста Евгения Жилина. По одной из версий именно он был главной целью нападавших, которые пытались совершить на него покушение.

На жизнь Исакова уже покушались в 2016 году – в него стреляли двое уроженцев Донецкой области, тогда нападавших и заказчика арестовали.

Чем прославился "Оплот"?

Стремительной эволюцией от спортивного клуба до опытных боевиков. "Оплот" стал широко известным после того, как его бойцов начали привлекать к провокациям во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.

С "Оплотом" и Жилиным во времена Евромайдана были связаны нападения "титушек" (из рядов этой организации) на активистов и прессу. Тогда же в Харькове "Оплот" вместе с коммунистами охранял от сноса памятник Ленину. Председатель организации Жилин неоднократно призывал сбежавшего президента Януковича применять более жестокие методы для подавления акции протеста.

По словам Арсена Авакова, "Оплот" занимался вопросами поджога транспорта автомайдановцев. Руководитель организации Жилин входил в состав группы лиц, которые похитили и пытали Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Вербицкий был замучен похитителями до смерти.

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После Революции Достоинства в прокуратуре заявляли, что преступления, которые инкриминировались городскому голове Харькова Геннадию Кернесу (похищение и незаконное удержание людей, а также угроза убийства), связані в том числе и с "Оплотом".

Почему участников "Оплота" считают боевиками?

Потому что они пополнили ряды боевиков с началом российской агрессии против Украины. Именно с ними связана попытка оккупации россиянами Харьковской области и создание так называемой "Харьковской народной республики", после которой деятельность этой организации сместилась в Донецкую и Луганскую области.

В частности, именно "оплотовцы" заняли здание Донецкого городского совета и потребовали проведения референдума о статусе Донецкой области. Впоследствии на основе харьковского бойцовского клуба сформировали вооруженное формирование так называемой "ДНР". Прославились благодаря громкому участию в многочисленных преступлениях, направленных против Украины и ее граждан. Летом 2014 года боевики этого формирования принимали участие в боях за Донецкий аэропорт. В начале 2015-го реактивные установки "Град", подчиненные "оплотовцам" обстреляли из района Докучаевска украинский блокпост вблизи Волновахи. В результате обстрела погибло 12 гражданских лиц и 19 были ранены.

Теракт во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года, в результате которого от взрыва погибли четыре человека, в том числе – один подросток, также был организован боевиками "Оплота".

Смотрите видео про главаря "Оплота" Жилина: