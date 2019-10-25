Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові

Перестрілка, яка сталася 25 жовтня у Харкові, могла бути замахом на одного з бойовиків "Оплоту". Що відомо про цю організацію та чому її учасників називають бойовиками – у матеріалі 24 каналу.

Поліція повідомила, що всі учасники подій – люди, які порушують закон системно. Це була бандитська розбірка. На декого з них це вже третій замах на вбивство. І вся ця історія тісно пов'язана із організацією "Оплот".

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Що таке "Оплот"?

Організація, яку в 2011 році створили як бійцівський спортивний клуб. Він був створений президентом корпорації "Оплот" Євгеном Жиліним (якого ліквідували у Москві у 2016 році) за сприяння російського спортсмена Олексія Олійника. Символом клубу був носоріг і гасло "Живи сильно". Поступово "Оплот" перетворився на антиукраїнську мілітаризовану структуру.

Що за стрілянина сталась у Харкові?

Двоє чоловіків біля супермаркету неподалік центра міста почали стріляти у двох інших чоловіків. Один із них дістав смертельних поранень та помер у кареті швидкої допомоги. Іншого постраждалого шпиталізували.

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Кілери втекли з місця інциденту. Один із них намагався втекти від поліції на авто Toyota RAV4, від'їхав на кілька кілометрів, і підпалив його. На тому ж місці кинув свою зброю. Поліція переслідувала зловмисника. У районі Нова Баварія, коли поліцейські наздогнали нападника і дістали зброю, він дістав гранату і підірвав себе.

Цим нападником виявився 47-річний Олексій Титов. Він є уродженцем на сьогодні окупованої Горлівки Донецької області, мешкав у Харкові та мав судимість.

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На місці інциденту нападники залишили багато зброї. Біля однієї автівки на стоянці лежав пістолет із глушником та пістолет-кулемет. Біля іншої – ще один пістолет із повністю відстріляною обоймою.

Дивіться відео 18+ з місця стрілянини в Харкові:

До чого тут "Оплот"?

Поранений в результаті інциденту – це Георгій Ісаков на прізвисько "Жора". Він – колишній учасник клубу "Оплот". Ісаков був близьким товаришем глави спортивного клубу "Оплот", відомого терориста Євгена Жиліна. За однією з версій саме він був головною метою нападників, які намагались скоїти на нього замах.

На життя Ісакова вже здійснювали замах у 2016 році – у нього стріляли двоє уродженців Донецької області, тоді нападників та замовника заарештували.

Чим прославився "Оплот"?

Стрімкою еволюцією від спортивного клубу до досвідчених бойовиків. "Оплот" став широко відомим після того, як його бійців почали залучати до провокацій під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках.

З "Оплотом" і Жиліним за часів Євромайдану були пов'язані напади "тітушок" (із лав саме цієї організації) на активістів і пресу. Тоді ж у Харкові "Оплот" разом з комуністами охороняли від знесення пам'ятник Леніну. Голова організації Жилін неодноразово закликав президента-втікача Януковича застосовувати більш жорстокі методи для придушення акції протесту.

За словами Арсена Авакова, "Оплот" займався питаннями підпалу транспорту автомайданівців. Керівник організації Жилін входив до складу групи осіб, які викрали і катували Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Вербицький був закатований викрадачами до смерті.

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Після Революції гідності у прокуратурі заявляли, що злочини, які інкримінувались міському голові Харкова Геннадію Кернесу (викрадення та незаконне утримання людей, а також погроза вбивства), пов'язані, у тому числі, із "Оплотом".

Чому учасників "Оплоту" вважають бойовиками?

Тому що вони поповнили лави бойовиків із початком російської агресії проти України. Саме із ними пов’язана спроба окупації росіянами Харківської області та створення так званої "Харківської народної республіки", після якої діяльність цієї організації змістилась до Донецької та Луганської областей.

Зокрема, саме "оплотівці" зайняли будівлю Донецької міської ради і зажадали проведення референдуму про статус Донецької області. Згодом на основі харківського бійцівського клубу сформували збройне формування так званої "ДНР". Прославились завдяки гучній участі у численних злочинах, спрямованих проти України та її громадян. Влітку 2014 року бойовики цього формування брали участь у боях за Донецький аеропорт. На початку 2015-го реактивні установки "Град", підпорядковані "оплотівцям" обстріляли з району Докучаєвська український блокпост поблизу Волновахи. Внаслідок обстрілу загинуло 12 цивільних осіб і 19 було поранено.

Теракт під час мирної ходи в Харкові 22 лютого 2015 року, внаслідок якого від вибуху загинули чотири людини, у тому числі – один підліток, також був організований бойовиками "Оплоту".

Дивіться відео про ватажка "Оплоту" Жиліна: