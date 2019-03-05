02:28
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      "Ополченочка" с "ДНР" перешла на сторону ВСУ: версия пропаганды Кремля

      73 Читати новину українською
      Светлана Дрюк
      Светлана Дрюк / Соцсети

      Переход экс-заместителя командира полка "ДНР" Светланы Дрюк на сторону украинской армии спровоцировал большой резонанс не только в украинских, но и в российских СМИ. В частности, пропагандистский "Россия 24" посвятил почти 6 минут эфирного времени этой теме. Согласно выводам пропаганды, Дрюк захватили украинские спецслужбы и этому изрядно поспособствовал действующий президент Петр Порошенко.

      Как в начале отметил автор материала, "легендарного она ничего не сделала, но женщина в танке – это все равно красиво".

      Читайте также: Что не так с террористкой Светланой Дрюк, которая перешла на сторону Украины

      Далее пропагандист рассказывает сюжеты украинских телеканалов о переходе Светланы Дрюк с позывным "Ветерок" на сторону украинской армии.

      "Человек присоединился к "восстанию" своего времени. Человек присоединился к военным действиям, взял в руки оружие и воевал против украинского войска. Украинская сторона абсолютно это понимает, поэтому ее приняли в Украине. И, возможно, ее будут использовать здесь с определенной пропагандистской целью", – прокомментировал так называемый журналист Максим Равреба.

      Нашли авторы сюжета и якобы создателей фильма "Ополченочка", съемки которого недавно завершились на оккупированном Донбассе. В частности, так называемый продюсер ленты, хотя на самом деле он имеет вид пророссийского боевика, все же не скрывает, что Светлана Дрюк имела отношение к вышеупомянутой работе, однако, говорит он, "не стала его путеводной звездой".

      "Мы совершенно не привязывались к судьбе Светланы Дрюк. Ее героический путь совершенно не коснулся нашего фильма. И слава Богу. Как выяснилось, этот человек стал предателем. И поэтому это никак не должно быть связано с нашим фильмом", – отметил оккупант.

      В то же время "кинохудожник" предполагает, что Дрюк могли чем-то очень сильно напугать, поэтому она и перешла на сторону Украины.

      Кроме того, пропагандисты обнародовали заявление уже настоящих боевиков. По мнению одного из руководителей пророссийских наемников Эдуарда Басурина, Дрюк захватили спецслужбы Украины и тайно перевезли на территорию Украины.

      "Согласно той информации, которую мы знаем, она вместе с детьми уехала в Молдову к своим родственникам, и там СБУ провела свою спецоперацию по захвату и вывозу ее на территорию Украины. Ее никто не вывозил и никто не похищал с оккупированных территорий Донецкой области. Это спецоперация, прошедшая на территории Молдовы ", – утверждает украинский враг.

      В конце, пропаганда Кремля озвучила еще одну интересную деталь. По их словам, "в условиях финишной прямой президентских выборов карта перебижчицы Дрюк крайне выгодна действующему президенту Порошенко, и эту карту он будет разыгрывать до самых выборов".

      Сюжет пропагандистских СМИ о переходе Светланы Дрюк на сторону Украины: смотрите видео

      О Светлане Дрюк украинские СМИ начали распространять информацию 4 марта. Согласно ей, бывший заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону украинской армии. В последнем ей помогли украинские спецслужбы, с которыми она собственно сотрудничала. Также женщина рассказала о планах Кремля на Донбассе и передала Киеву документы, которые это подтверждают.

      blog_ava
      Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
      4 марта
      81424
      Теги: Новости Украины СБУ Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 марта , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 99
      Главные новости 4 марта: в ВСУ перешла оккупантка из "ДНР" и увольнение Гладковского
      4 марта , 22:33 Главные новости 4 марта: в ВСУ перешла оккупантка из "ДНР" и увольнение Гладковского
      282
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      403
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 марта , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1383
      Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"
      4 марта , 21:31 Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"
      431
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Второе Межигорье возвели в Тернопольской области
       12 октября 2015 , 20:22
      В МВД обнародовали новые данные о количестве жертв трагедии под Затокой
       17 октября 2015 , 21:38
      Украинец Динамо попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы
       15 декабря 2018 , 17:04
      Роналду по результативности в Ювентусе приблизился к легенде клуба
       3 февраля , 10:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук