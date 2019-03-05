"Ополченочка" с "ДНР" перешла на сторону ВСУ: версия пропаганды Кремля

Переход экс-заместителя командира полка "ДНР" Светланы Дрюк на сторону украинской армии спровоцировал большой резонанс не только в украинских, но и в российских СМИ. В частности, пропагандистский "Россия 24" посвятил почти 6 минут эфирного времени этой теме. Согласно выводам пропаганды, Дрюк захватили украинские спецслужбы и этому изрядно поспособствовал действующий президент Петр Порошенко.

Как в начале отметил автор материала, "легендарного она ничего не сделала, но женщина в танке – это все равно красиво".

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Далее пропагандист рассказывает сюжеты украинских телеканалов о переходе Светланы Дрюк с позывным "Ветерок" на сторону украинской армии.

"Человек присоединился к "восстанию" своего времени. Человек присоединился к военным действиям, взял в руки оружие и воевал против украинского войска. Украинская сторона абсолютно это понимает, поэтому ее приняли в Украине. И, возможно, ее будут использовать здесь с определенной пропагандистской целью", – прокомментировал так называемый журналист Максим Равреба.

Нашли авторы сюжета и якобы создателей фильма "Ополченочка", съемки которого недавно завершились на оккупированном Донбассе. В частности, так называемый продюсер ленты, хотя на самом деле он имеет вид пророссийского боевика, все же не скрывает, что Светлана Дрюк имела отношение к вышеупомянутой работе, однако, говорит он, "не стала его путеводной звездой".

"Мы совершенно не привязывались к судьбе Светланы Дрюк. Ее героический путь совершенно не коснулся нашего фильма. И слава Богу. Как выяснилось, этот человек стал предателем. И поэтому это никак не должно быть связано с нашим фильмом", – отметил оккупант.

В то же время "кинохудожник" предполагает, что Дрюк могли чем-то очень сильно напугать, поэтому она и перешла на сторону Украины.

Кроме того, пропагандисты обнародовали заявление уже настоящих боевиков. По мнению одного из руководителей пророссийских наемников Эдуарда Басурина, Дрюк захватили спецслужбы Украины и тайно перевезли на территорию Украины.

"Согласно той информации, которую мы знаем, она вместе с детьми уехала в Молдову к своим родственникам, и там СБУ провела свою спецоперацию по захвату и вывозу ее на территорию Украины. Ее никто не вывозил и никто не похищал с оккупированных территорий Донецкой области. Это спецоперация, прошедшая на территории Молдовы ", – утверждает украинский враг.

В конце, пропаганда Кремля озвучила еще одну интересную деталь. По их словам, "в условиях финишной прямой президентских выборов карта перебижчицы Дрюк крайне выгодна действующему президенту Порошенко, и эту карту он будет разыгрывать до самых выборов".

Сюжет пропагандистских СМИ о переходе Светланы Дрюк на сторону Украины: смотрите видео

О Светлане Дрюк украинские СМИ начали распространять информацию 4 марта. Согласно ей, бывший заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону украинской армии. В последнем ей помогли украинские спецслужбы, с которыми она собственно сотрудничала. Также женщина рассказала о планах Кремля на Донбассе и передала Киеву документы, которые это подтверждают.