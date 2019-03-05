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      "Ополченочка" з "ДНР" перейшла на бік ЗСУ: версія пропаганди Кремля

      1591 Читать новость на русском
      Світлана Дрюк
      Світлана Дрюк / Соцмережі

      Перехід екс-заступника командира полку "ДНР" Світлана Дрюк на бік української армії спровокував неабияких розголос не лише в українських, а й у російських ЗМІ. Зокрема, пропагандистський "Росія 24" присвятив майже 6 хвилин ефірного часу цій темі. Відповідно до висновків пропаганди, Дрюк захопили українські спецслужби та цьому неабияк посприяв чинний президент Петро Порошенко.

      Як на початку зазначив автор матеріалу, "легендарного вона нічого не здійснила, але жінка в танку – це все одно красиво".

      Читайте також: Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України

      Далі пропагандист переповідає сюжети українських телеканалів про перехід Світлани Дрюк з позивним "Вітерець" на бік української армії.

      "Людина приєдналася до "повстання" свого часу. Людина приєдналася до воєнних дій, взяла в руки зброю та воювала проти українського війська. Українська сторона абсолютно це розуміє, тому її прийняли в Україні. І, можливо, її використовуватимуть тут з певною пропагандистською метою", – прокоментував так званий журналіст Максим Равреба.

      Знайшли автори сюжету й нібито творців фільму "Ополченочка", зйомки якого нещодавно завершилися на окупованому Донбасі. Зокрема, так званий продюсер стрічки, хоча насправді він має вигляд проросійського бойовика, все ж не приховує, що Світлана Дрюк мала стосунок до вищезазначеної роботи, однак, каже він, "не стала його провідною зіркою".

      "Ми абсолютно не прив’язувалися до долі Світлани Дрюк. Її героїчний шлях абсолютно не торкнувся нашого фільму. І слава Богу. Як з’ясувалося, ця людина стала зрадником. І тому це ніяк не має бути пов’язано з нашим фільмом, – зазначив окупант.

      Водночас "кіномитець" припускає, що Дрюк могли чимось дуже сильно налякати, тому вона й перейшла на бік України.

      Крім того, пропагандисти оприлюднили заяву вже справжніх бойовиків. На переконання одного з керівників проросійських найманців Едуарда Басуріна, Дрюк захопили спецслужби України та таємно перевезли на територію України.

      "Відповідно до тієї інформації, яку ми знаємо, вона разом з дітьми виїхала у Молдову до своїх родичів, і там СБУ провела свою спецоперацію з захоплення та вивезення її на територію України. Її ніхто не вивозив і ніхто не викрадав з окупованих територій Донецької області. Це спецоперація, що пройшла на території Молдови", – стверджує український ворог.

      Наприкінці, пропаганда Кремля озвучила ще одну цікаву деталь. За їхніми словами, "в умовах фінішної прямої президентських виборів карта перебіжчиці Дрюк є вкрай вигідною чинному президенту Порошенку, і цю карту він буде розігрувати до самих виборів".

      Сюжет пропагандистських ЗМІ про перехід Світлани Дрюк на бік України: дивіться відео 

      Про Світлану Дрюк українські ЗМІ почали поширювати інформацію 4 березня. Відповідно до неї, колишній заступник командира полку "ДНР" перейшла на бік української армії. В останньому їй допомогли українські спецслужби, з якими вона власне співпрацювала. Також жінка розповіла про плани Кремля на Донбасі та передала Києву документи, що це підтверджують.

      blog_ava
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      4 березня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда СБУ Новини політики
      Джерело: 24 канал
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