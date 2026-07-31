В Китае произошел масштабный оползень: 51 человек погиб, есть пропавшие без вести

Число погибших в результате масштабного оползня в китайском мегаполисе Чунцине возросло до 51 человека. Еще 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, что делает эту трагедию самой смертоносной в стране за последние более десяти лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Что известно о последствиях масштабного оползня в Китае?

Оползень произошел 17 июля в уезде Пэншуй. Скалы и огромные валуны обрушились на жилые дома, расположенные на берегу реки Уцзян, погребая под обломками десятки людей.

Еще до катастрофы местные власти заметили признаки возможного оползня и эвакуировали около 1 100 жителей. Несмотря на это, избежать большого числа жертв не удалось.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал активизировать поисково-спасательные работы и принять дополнительные меры, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Спасательную операцию затрудняет огромный объем завала – примерно 18 тысяч кубических метров камней и грунта, что заполнило узкий участок местности.

Каким был масштабный оползень в мегаполисе Чунцин в Китае / Видео из аккаунта @shanghaidaily в соцсети Х

Сегодня в Пэншуй, Чунцине, произошел внезапный обвал горы, в результате чего обрушились несколько жилых домов, расположенных ниже. Более 60 жителей были своевременно эвакуированы, и на данный момент спасено 8 застрявших людей. Спасательные работы продолжаются. pic.twitter.com/CyMHqgP2tk – Shanghai Daily (@shanghaidaily) 17 июля 2026

Этот оползень стал самым трагическим в Китае с 2015 года, когда разрушительные оползни произошли в провинции Шэньси и городе Шэньчжэнь.

Летний сезон дождей традиционно представляет повышенную опасность для юго-запада Китая. Длительные осадки дестабилизируют горные склоны, что может приводить к масштабным оползням и внезапным наводнениям.