В Китае масштабный оползень накрыл село: около 30 человек пропали без вести

В субботу, 8 февраля, в юго-западной провинции Сычуань в Китае произошел оползень. В результате катастрофы без вести пропали около 30 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что масштабный оползень сместил десятки тонн земли, засыпав 10 домов вместе с жителями.

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В Китае десятки людей пропали без вести

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило сотни спасателей, в частности пожарных, на место инцидента в деревне округа Цзюньлянь. По данным местных СМИ, двух человек удалось спасти, еще около 200 человек были переселены.

Официальные лица заявили, что катастрофу в Китае вызвали недавние сильные осадки и геологические условия региона. Глава КНР Си Цзиньпин также выразил обеспокоенность и призвал местные власти приложить все усилия для поиска пропавших без вести и минимизации жертв.

Очевидные публикуют кадры оползня в Китае: смотрите видео

Премьер-министр Китая Ли Цян приказал провести расследование и проверку потенциальных геологических рисков в близлежащих районах. Он также заявил, что жители, которые находятся под угрозой, должны быть эвакуированы, чтобы предотвратить новую катастрофу.

Власти КНР выделили 80 миллионов юаней (около 11 миллионов долларов) для ликвидации последствий стихийных бедствий и дальнейшего восстановления.