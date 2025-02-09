Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В нескольких регионах объявляли угрозу цунами.

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Магнитуда землетрясения более 7 по шкале Рихтера

В море севернее Гондураса 8 февраля произошло мощнейшее землетрясение. Сейсмологи оценили его как очень мощное. Геологическая служба США (USGS) выяснила, что магнитуда землетрясения составляла 7,6, а Немецкий научно-исследовательский центр геонаук вычислил, что сила других толчков составляла 7,5.

Система, которая оценивает вероятность возникновения цунами из-за землетрясения, спрогнозировала волны до 3 метров для Кубы и от 0,3 до 1 метра для Гондураса и Каймановых островов. Также цунами могло добраться до Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Однако позже система сообщила, что угроза миновала.

О повреждениях на суше, которые могли вызвать подземные толчки, не сообщается.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это землетрясение побило рекорд 2021 года, когда на Гаити землетрясение достигло 7,2 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение в Украине

Недавно несильное землетрясение произошло в Полтавской области. 1 февраля между Полтавой и Решетиловкой люди чувствовали подземные колебания. Землетрясение магнитудой 3,67 вызвал дрожание мебели, частности в многоэтажках. Интересно, что такие природные явления в области фиксировали и раньше.