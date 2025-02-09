Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. У кількох регіонах оголошували загрозу цунамі.

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Магнітуда землетрусу понад 7 за шкалою Ріхтера

У морі північніше Гондурасу 8 лютого стався найпотужніший землетрус. Сейсмологи оцінили його як дуже потужний. Геологічна служба США (USGS) з'ясувала, що магнітуда землетрусу становила 7,6, а Німецький науково-дослідний центр геонаук вирахував, що сила інших поштовхів складала 7,5.

Система, яка оцінює ймовірність виникнення цунамі через землетрус, спрогнозувала хвилі до 3 метрів для Куби та від 0,3 до 1 метра для Гондурасу та Кайманових островів. Також цунамі могло дістатися Пуерто-Ріко та Віргінських островів. Однак пізніше система повідомила, що загроза минула.

Про пошкодження на суші, які могли спричинити підземні поштовхи, не повідомляється.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, цей землетрус побив рекорд 2021 року, коли на Гаїті землетрус досяг 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус в Україні

Нещодавно несильний землетрус стався в Полтавській області. 1 лютого між Полтавою та Решетилівкою люди відчували підземні коливання. Землетрус магнітудою 3,67 спричинив дрижання меблів, зокрема в багатоповерхівках. Цікаво, що такі природні явища в області фіксували і раніше.