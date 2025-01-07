Более 1000 зданий получили повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

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Спасательная операция продолжается

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в поселке Цого округа Динжи в Сицзанском (Тибетском) автономном районе Юго-Западного Китая.

В радиусе 20 км от эпицентра находится 27 сел, где проживает до 7 тысяч человек. Население всего округа Динжи – более 61 тысячи человек, по официальным данным.

В пострадавший от стихийного бедствия район направлено более 3400 спасателей и 340 медицинских работников, сообщили на пресс-конференции.

Согласно прогнозу погоды, следующие три дня в Динжи будут преимущественно солнечными, а минимальная температура будет колебаться между -18 и -14 градусами по Цельсию.

Ранее 24 Канал публиковал кадры мощного землетрясения в Тибете. А лидер Китая Си Цзиньпин призвал чиновников приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших.