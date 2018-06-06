Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники

Город Черноморск, что возле Одессы, потерял уже 30 гектаров земли. Это не просто земля – это несколько кварталов частных домов, которые ушли в пропасть из-за масштабного оползня. Казалось бы, природные факторы, такое бывает и от капризов природы никто не застрахован, если бы не несколько но.

Черноморск – портовый городок рядом с Одессой. Приморские кварталы ныне напоминают Широкино – все то же самое: курортная зона, частные дома в руинах, только там война, а в Черноморске войны никогда не было.

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В Черноморске дом за домом "съедают" оползни. Руины первой линии стоят заброшенные, их уже невозможно восстановить.

Сдвиг огромный, ползет полоса длиной в километр и несколько сотен метров шириной, все происходит одновременно. Это будто огромная качеля. Пока на горе земля проваливается вниз, берег моря выпирает вверх. И там, и там – дома, поэтому они разрушаются. Все это стоит на грунтовых водах, которым некуда деваться.



Черноморск

Смещение не останавливается уже пять лет и забирает все больше кусков земли. Никакой ремонт уже не спасет сооружения, в них даже находиться внутри опасно. Также более 60 домов на приморской линии недавно остались без воды. Ее просто отключили, потому что оползни постоянно рвут трубы. Ремонтировать, говорят, дурная работа.

Городской голова Черноморска – Валерий Хмельнюк. Он является мэром-долгожителем, ведь возглавил этот город еще во времена СССР. Руководит городом Хмельнюк уже более 30 лет.



Валерий Хмельнюк

Юрий Крук отвечает в мэрии за решение проблемы оползней. Он непростой человек – происходит из политически влиятельной семьи. Отец и старший брат – бывшие депутаты Верховной Рады. Сам Крук директор бывшего Черноморского порта.

"В 2016 году мэр города пригласил меня занять должность заместителя городского головы и поручил мне координировать реализацию этого проекта", – рассказал Крук.

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Юрий Крук отметил, что городской совет заказал еще в 2012 году проект о противооползневых сооружениях. В 2013 году он был утвержден. Сейчас на освоение объектов уже потрачено 55 миллионов, нужно еще 155 миллионов.

Почему противооползневые работы являются неэффективными – смотрите в программе.