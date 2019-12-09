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      "Опоплатформу" финансировали экс-кандидаты от БПП, – расследование

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      Пожертвования на ОПЗЖ прислали 2 кандидата от БПП, которые шли на местные выборы в 2015 году / zik.ua/ru

      Деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" в июле 2019 года финансировали 2 кандидата, от "Блока Петра Порошенко", которые баллотировались на местных выборах в 2015 году.

      На партийный счет "Оппозиционной платформы – За жизнь" с июля по сентябрь 2019 года украинцы перевели почти 38 миллионов гривен, говорится в расследовании "Слідство.інфо".

      К теме: Экс-глава администрации Порошенко перешел в партию Медведчука

      Значительная часть взносов, что поступала на партийный счет, составила 1,6 миллиона гривен. В общем было 21 такое одинаковое пожертвование, что в сумме составляет 33,6 миллиона гривен.

      Еще 12 украинцев прислали по 149 тысяч, что составило пожертвование в 1,8 миллиона гривен.

      В один день поступило 6 платежей по 1,6 миллиона гривен из Бердянска Запорожской области. Среди доноров – бывшие сторонники Петра Порошенко. Так, Александр Томковид в прошлом баллотировался в Бердянский горсовет от БПП. А Геннадий Иваньков шел от БПП в Запорожский областной совет в 2015 году.

      При этом, по данным журналистов, один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко удивился, что среди спонсоров его политсилы есть сторонники Петра Порошенко и заявил, что для него это новость.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Петр Порошенко Новости Запорожья Бердянск Блок Петра Порошенко Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Деньги Юрий Бойко
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