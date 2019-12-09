"Опоплатформу" финансировали экс-кандидаты от БПП, – расследование

Деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" в июле 2019 года финансировали 2 кандидата, от "Блока Петра Порошенко", которые баллотировались на местных выборах в 2015 году.

На партийный счет "Оппозиционной платформы – За жизнь" с июля по сентябрь 2019 года украинцы перевели почти 38 миллионов гривен, говорится в расследовании "Слідство.інфо".

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Значительная часть взносов, что поступала на партийный счет, составила 1,6 миллиона гривен. В общем было 21 такое одинаковое пожертвование, что в сумме составляет 33,6 миллиона гривен.

Еще 12 украинцев прислали по 149 тысяч, что составило пожертвование в 1,8 миллиона гривен.

В один день поступило 6 платежей по 1,6 миллиона гривен из Бердянска Запорожской области. Среди доноров – бывшие сторонники Петра Порошенко. Так, Александр Томковид в прошлом баллотировался в Бердянский горсовет от БПП. А Геннадий Иваньков шел от БПП в Запорожский областной совет в 2015 году.

При этом, по данным журналистов, один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко удивился, что среди спонсоров его политсилы есть сторонники Петра Порошенко и заявил, что для него это новость.