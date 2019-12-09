20:51
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      "Опоплатформу" фінансували екскандидати від БПП, – розслідування

      421 Читать новость на русском
      Пожертви на ОПЗЖ надіслали 2 кандидатів від БПП, які йшли на місцеві вибори у 2015 році / zik.ua/ru

      Діяльність "Опозиційної платформи – За життя" у липні 2019 року фінансували 2 кандидатів, які від "Блоку Петра Порошенка" балотувалися на місцеві вибори у 2015 році.

      На партійний рахунок "Опозиційної платформи – За життя" з липня по вересень 2019 року українці переказали майже 38 мільйонів гривень, мовиться у розслідуванні "Слідство.інфо".

      До теми: Ексголова адміністрації Порошенка перейшов у партію Медведчука

      Значна частина внесків, яка надходила на партійний рахунок, становила 1,6 мільйона гривень. Загалом була 21 така однакова пожертва, що в сумі становить 33,6 мільйона гривень.

      Ще 12 українців надіслали по 149 тисяч, що склало пожертву в 1,8 мільйона гривень.

      В один день надійшло 6 платежів по 1,6 мільйона гривень із Бердянська Запорізької області. Серед донорів – колишні прихильники Петра Порошенка. Так, Олександр Томковід у минулому балотувався до Бердянської міськради від БПП. А Геннадій Іваньков ішов від БПП до Запорізької обласної ради у 2015 році.

      При цьому, за даними журналістів, співлідер ОПЗЖ Юрій Бойко здивувався, що серед спонсорів його політсили є прихильники Петра Порошенка і заявив, що для нього це новина.

      У Польщі жорстко вбили двох українців
      сьогодні
      6607
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Юрій Бойко Гроші Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Блок Петра Порошенка Бердянськ Новини Запоріжжя Петро Порошенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:14 Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей
      Анна Брикова 383
      сьогодні , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 429
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 4177
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 4676
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 491
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук