"Опоплатформу" фінансували екскандидати від БПП, – розслідування

Діяльність "Опозиційної платформи – За життя" у липні 2019 року фінансували 2 кандидатів, які від "Блоку Петра Порошенка" балотувалися на місцеві вибори у 2015 році.

На партійний рахунок "Опозиційної платформи – За життя" з липня по вересень 2019 року українці переказали майже 38 мільйонів гривень, мовиться у розслідуванні "Слідство.інфо".

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Значна частина внесків, яка надходила на партійний рахунок, становила 1,6 мільйона гривень. Загалом була 21 така однакова пожертва, що в сумі становить 33,6 мільйона гривень.

Ще 12 українців надіслали по 149 тисяч, що склало пожертву в 1,8 мільйона гривень.

В один день надійшло 6 платежів по 1,6 мільйона гривень із Бердянська Запорізької області. Серед донорів – колишні прихильники Петра Порошенка. Так, Олександр Томковід у минулому балотувався до Бердянської міськради від БПП. А Геннадій Іваньков ішов від БПП до Запорізької обласної ради у 2015 році.

При цьому, за даними журналістів, співлідер ОПЗЖ Юрій Бойко здивувався, що серед спонсорів його політсили є прихильники Петра Порошенка і заявив, що для нього це новина.