Оповещение об отправке повесток в Резерв+: как это будет работать

В Резерв+ появится функция получения уведомления об отправке повестки. Сейчас продолжаются разработки.

Олег Берестовой, руководитель Главного управления информационных технологий Министерства обороны Украины, рассказал, как это будет происходить, передает 24 Канал.

Что известно о новой функции в Резевр+?

Скорее всего, новая функция появится в начале 2026 года.

О ней нас просили сами пользователи в соцсетях, и мы взяли этот функционал в работу. Это логичный шаг. Это, как минимум, удобно. Все будет работать очень просто,

– сказал он.

Берестовой добавил, что военнообязанные смогут по собственному желанию включить или выключить оповещения в приложении.

"Это лишь информационное сообщение, а не официальное вручение повестки. И в такой ситуации все равно будет направляться в бумажном виде повестка. Если вы захотите, будете иметь возможность знать об этом через приложение Резерв+", - пояснил представитель минобороны.

