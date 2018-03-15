"Оппоблок" поздравил жителей Николаева своей безграмотностью
28 марта отмечается день освобождения Николаева от немецко-фашистских захватчиков. "Оппозиционный блок" решил первым поздравить с этим днем. Однако сделал это с ошибкой.
На улицах Николаева развешаны билборды от "Оппозиционного блока", где в тексте сделана досадная ошибка. По мнению авторов рекламы, город Николаев в родительном падеже будет "Миколаїва", а не "Миколаєва".
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Фото рекламы "Оппоблока" опубликовало издание "Шиповник".
Источник: 24 Канал
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