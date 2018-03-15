Этот неловкий момент: Лавров упал прямо на сцене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в неловкую ситуацию во время форума "Россия – страна возможностей". Выходя на сцену перед лекцией, политик споткнулся на лестнице и упал на колено.
Момент падения Лаврова снял на фото корреспондент сайта Ura.ru. Однако впоследствии новость и фото падения российского министра удалили с сайта.
"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!", – пошутил Лавров после падения.
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Источник: 24 Канал
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