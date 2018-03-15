Этот неловкий момент: Лавров упал прямо на сцене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в неловкую ситуацию во время форума "Россия – страна возможностей". Выходя на сцену перед лекцией, политик споткнулся на лестнице и упал на колено.

Момент падения Лаврова снял на фото корреспондент сайта Ura.ru. Однако впоследствии новость и фото падения российского министра удалили с сайта.

"Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!", – пошутил Лавров после падения.

Читайте также: С солдатом почетного караула случился курьез во время приветствия Порошенко с Ван дер Белленом

Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров Допис, поширений Eлена (@elena_rudeiro) 15 Бер 2018 р. о 4:13 PDT