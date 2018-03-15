Цей незручний момент: Лавров впав просто на сцені
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію під час форуму "Росія – країна можливостей". Виходячи на сцену перед лекцією, політик спіткнувся на сходах і впав на коліно.
Момент падіння Лаврова зняв на фото кореспондент сайту Ura.ru. Проте згодом новину і фото падіння російського міністра видалили із сайту.
"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!", – пожартував Лавров після падіння.
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Джерело: 24 Канал
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