Цей незручний момент: Лавров впав просто на сцені

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у незручну ситуацію під час форуму "Росія – країна можливостей". Виходячи на сцену перед лекцією, політик спіткнувся на сходах і впав на коліно.

Момент падіння Лаврова зняв на фото кореспондент сайту Ura.ru. Проте згодом новину і фото падіння російського міністра видалили із сайту.

"Перечепився! Добре, що на сходинці, а не на дипломатичному фронті!", – пожартував Лавров після падіння.

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Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров Допис, поширений Eлена (@elena_rudeiro) 15 Бер 2018 р. о 4:13 PDT