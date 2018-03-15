"Опоблок" привітав жителів Миколаєва своєю безграмотністю
28 березня відзначається день визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. "Опозиційний блок" вирішив першим привітати з цим днем. Однак зробив це з помилкою.
На вулицях Миколаєва розвішані білборди від "Опозиційного блоку", де в тексті зроблена прикра помилка. На думку авторів реклами, місто Миколаїв у родовому відмінку буде "Миколаїва", а не "Миколаєва".
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Фото реклами "Опоблоку" опублікувало видання "Шиповник".
Привітання від "Опоблоку" з помилкою
Джерело: 24 Канал
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